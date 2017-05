Zürich (ots) - Valora-Chef Michael Mueller fordert, dass in der

Schweiz das Auswerten von Kundendaten erlaubt ist, da ansonsten

Wettbewerbsnachteile drohen. Mueller: «Wenn wir jede Auswertungen per

Gesetz abwürgen, wird die Branche noch mehr unter Druck geraten,

gerade durch Anbieter aus dem Ausland.» In der Schweiz müsste

dringend eine Diskussion darüber geführt werden, «wie viele

Restriktionen wir uns zumuten wollen». Deshalb müsse der Detailhandel

in Bern konsequenter für relevante Rahmenbedingungen einstehen.

Mueller plant, die kürzlich akquirierte US-Brezelfirma Pretzel Baron

massiv auszubauen. Mueller: «Wir haben derzeit in der Halle eine

einzige Produktionslinie, drei weitere Linien haben da sicher noch

Platz.»



