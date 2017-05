Mainz (ots) - Donnerstag, 18. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Manipulation im Internet - Social Media beeinflusst Meinungen Aktionswoche gegen Alkohol - Wege finden aus der Sucht Style to go - Modische Tipps für jedermann



Gast im Studio: Dunja Hayali, Moderatorin



Donnerstag, 18. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Flugzeuge gegen Raupenplage - Kampagnenstart in Brandenburg Vegane Rinderzüchterin - Anna Butz hat ein Herz für Kühe Expedition Deutschland: Gräfenroda - Herr Gärtner ist der Gärtner



Donnerstag, 18. Mai 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Mut zum Neuanfang - Marion entrümpelt ihr Elternhaus



Donnerstag, 18. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Ein Preis von König Willem-Alexander - Oranje-Äpfel für soziales Engagement Filmfest in Cannes - Eröffnungsfilm und Cara Delevingne Erol Sander spielt den Papst - Festspiel "Luther" in Bad Hersfeld



Donnerstag, 18. Mai 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Merkel oder Schulz? - Braucht Deutschland den Wechsel?



"Deutschland geht es so gut wie nie zuvor". Kann Bundeskanzlerin Angela Merkel sich auf diesem Satz ausruhen und einen "Weiter so"-Wahlkampf machen? Oder gibt es eine Wechselstimmung im Land, die am Ende doch Martin Schulz, dem Herausforderer, nutzt - selbst nach drei verlorenen Landtagswahlen? Wie unzufrieden sind Deutschlands Wähler und warum? Und haben die Kanzlerin oder ihr Herausforderer diese Sorgen im Programm?



Finanzminister Wolfgang Schäuble hütet einen Schatz von rund 54 Milliarden Euro. Sollen die Steuern sinken, die Kita-Gebühren wegfallen, mehr Polizisten eingestellt, mehr für Rüstung ausgegeben oder mehr Straßen gebaut werden? Reicht das für eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand?



Volker Kauder, CDU - Vorsitzender der Unionsfraktion Thomas Oppermann, SPD - Fraktionsvorsitzender im Bundestag Elisabeth Niejahr - Wirtschaftsjournalistin "Die Zeit" Michael Hüther, Ökonom - Institut der deutschen Wirtschaft Köln Marcel Fratzscher, Ökonom - Präsident des DIW



