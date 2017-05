Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA zeichnet ein falsches Bild - zeigt eine Studie aus Seattle. Denn in einigen US-Bezirken lebt man deutlich länger als anderswo. Das hat unterschiedliche Gründe.

Das Image der USA als Land des Fortschritts hat bei der Lebenserwartung einen Kratzer abbekommen: Eine gerade veröffentlichte Studie des Institutes for Health Metrics and Evaluation (IHME) zeigt, dass das erwartete Lebensalter zwischen den US-Bezirken bis zu 20,1 Jahre voneinander abweicht. Erforscht wurden 3.110 Bezirke von 1980 bis 2014 - die durchschnittliche Lebenserwartung aller Bezirke lag bei etwas mehr als 79 Jahren.An zwei Bezirken wird der Unterschied besonders deutlich: Laut dem Ärzteblatt, das sich auf die Studie beruft, betrug die Lebenserwartung im Skigebiet von Summit County in Colorado knapp 87 Jahre. In Oglala Lakota County in South Dakota dagegen, wo hauptsächlich Indianer wohnen, entsprach die erwartete Lebenszeit nur 67 Jahren.

Vor allem

