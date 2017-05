Zürich (ots) - Nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich ist

der Weg für einen Aufschwung in der Euro-Zone geebnet. «Der

Aufschwung ist intakt», sagt Topökonom Clemens Fuest vom renommierten

Ifo Institut in München. Der Optimismus in der Euro-Zone sei

kurzfristig «sehr gerechtfertigt», sagt er im Interview mit der

«Handelszeitung». Der Aufschwung erreiche immer mehr Branchen, auch

die Industrie profitiere von der expandierenden Weltwirtschaft.



Vom gewachsenen Optimismus profitiert die Schweiz. Die Wirtschaft

wird von der Erholung in Europa mitgezogen. Auch die hiesige

Konjunktur hat sich im ersten Halbjahr deutlich erholt, sagt Klaus

Abberger, verantwortlich für die Wirtschaftsumfragen bei der

Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Die Geschäftslage ist

ähnlich hoch wie vor dem Frankenschock Anfang 2015. Erholt sich

Europa weiter, gibt das der Schweizer Konjunktur zusätzliche Kraft:

«Die Chancen stehen gut, dass die Erholung in der Schweiz in einen

Aufschwung übergeht.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90