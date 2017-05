Um 5: DAX nimmt Fahrt nach unten auf - Trumps Politik-Chaos als Stimmungskiller

Die Wall Street war monatelang das Zugpferd des Deutschen Aktienindex, nun zieht sie ihn entsprechend mit nach unten. Konnte sich der DAX am Vormittag noch ganz gut halten, ging es mit einer sehr schwachen Eröffnung der US-Börsen weiter bergab, der Index fällt unter 12.600 Punkte. Das dominierende Angst-Thema nicht nur am deutschen Aktienmarkt ist eine starke Korrektur an der Wall Street.

Donald Trumps Politik-Chaos könnte die Party an den hoch bewerteten US-Börsen nun abrupt beenden. Die Affären um Trumps Russland-Kontakte und in Sachen FBI könnten sich zu einer echten Krise ausweiten, die jegliche Steuerpläne und wachstumsfördernde Ambitionen lähmt. Sie entziehen dem Präsidenten wichtige Stimmen in der eigenen Partei, die er dringend benötigt, um die Gesundheitsreform und Steuerpläne so zügig umzusetzen, wie es sich die Wall Street erhofft.

