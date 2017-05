Berlin (ots) - Regenerative Energien, umweltfreundliche Mobilität, intelligente Wohnlösungen - unter dem Begriff "Smart City" will sich Berlin in den kommenden Jahren mit modernsten Technologien für die Zukunft rüsten. Wie die Umsetzung dieser Strategie aussehen kann, veranschaulicht das Konzept des Wohnparks Mariendorf: Innerhalb von drei Jahren gestaltet die Gewobag die Wohnanlage an der Mariendorfer Rathausstraße umfassend zu einem modernen, energieeffizienten Wohnpark um. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören der Neubau durch Aufstockung, eine energetische Sanierung, die Etablierung eines Smart-Home-Systems und ein innovatives Energiekonzept, das Windrail-, Photovoltaik- und BHKW-Technik miteinander verbindet. 734 Wohnungen werden insgesamt modernisiert und barrierearm bzw. barrierefrei gestaltet, 73 neue Wohnungen entstehen. Wir laden Sie herzlich ein, das Wohnen der Zukunft im Rahmen einer Informationsveranstaltung näher kennenzulernen:



Vorstellung Smart City im Wohnpark Mariendorf: am Mittwoch, dem 24. Mai 2017, um 10 Uhr, Prühßstraße 1 in 12105 Berlin (Zugang über Ringstraße 74).



Es sprechen:



Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin Tempelhof-Schöneberg Snezana Michaelis und Markus Terboven, Vorstandsmitglieder der Gewobag Moderation: Sabine Beikler



Nach der Präsentation des Projekts können sich die Anwesenden über das Energiekonzept und den Quartier-Strom, die Smart-Home-Möglichkeiten sowie die geplanten Mobilitätsangebote, wie Carsharing und E-Mobility, informieren.



Um Anmeldung unter presse@gewobag.de wird gebeten.



Josiette Honnef, Pressesprecherin Gewobag