DONNERSTAG, DEN 18. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung)

06:45 CH: Züblin Jahreszahlen 07:00 D: Merck KGaA Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 F: Arbeitslosenquote Q1/17 07:30 D: Wirecard Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Zooplus Q1-Zahlen 08:00 GB: National Grid Jahreszahlen 08:00 GB: Thomas Cook Halbjahreszahlen

08:00 D: Baugenehmigungen, Januar-März 2017

10:00 D: H&R AG Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Drillisch Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Audi Hauptversammlung, Neckarsulm 10:00 D: Deutsche Bank Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Südzucker Bilanz-Pk, Mannheim 10:30 CH: Credit Suisse ao HV zu Kapitalerhöhung 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 04/17 11:00 D: United Internet Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Amadeus Fire Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Dussmann Group Jahres-Pk, Berlin 11:00 D: Bürgschaftsbank Jahres-Pk, Kiel 11:00 D: Vorwerk Bilanz-Pk 12:30 CN: Alibaba Group Q4-Zahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q1-Zahlen 13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 27.4.17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 05/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in Berlin 16:00 USA: Frühindikatoren 04/17 19:00 EU: Rede von EZB's Draghi in Tel Aviv 19:15 USA: Rede von Fed's Mester in Minneapolis 22:00 USA: Salesforce.com Q1-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Q1-Zahlen D: SAP SAPPHIRE NOW - Programm für Finanzanalysten und Investoren (bis 18.5.) GB: Burberry Jahreszahlen USA: Applied Materials Q2-Zahlen USA: Gap Q1-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundesbank-Symposium: "Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung in Deutschland im Jahr 2017", Frankfurt 09:00 D: BGH verkündet Entscheidung zur umstrittenen Mietwagen-Vermittlung von Uber per Smartphone-App, Karlsruhe 09:00 D: Symposium "Die Zukunft der Mobilität", veranstaltet von Deutscher Bahn und Travel Industry Club, Frankfurt 09:00 D: Konferenz "Die Energiewelt von morgen - Der Einsatz von Flexibilität im Strommarkt" vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V., Berlin 09:30 D: Pk Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie "Produktion 4.0 - wie 3D-Druck die Luft- und Raumfahrtindustrie revolutioniert", Berlin 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München 09:50 EU: Rede von EZB's Mersch auf einer Bundesbank-Konferenz zum Thema "Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung in Deutschland im Jahr 2017", Frankfurt 10:00 D: Innovationstag Mittelstand 2017, Berlin D: Fortsetzung Jahreskongress 2017 des Zentralverbands der Elektroindustrie (ZVEI), Berlin 11:20 h Rede Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 11:40 h Rede Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich 12:40 h Rede Kurt Bock, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender von BASF 12:00 D: Pk Handelsverband Deutschland zur Entwicklung des Online-Handels D: Urteil erwartet im Rechtsstreit um DFB-Logo, München Der Deutsche Fußball-Bund verklagt das Warenhaus Real. Das Unternehmen soll zur Weltmeisterschaft 2014 Produkte verkauft haben, die die Markenrechte des DFB verletzen. D: Treffen der G20-Arbeitsminister in Bad Neuenahr (bis 19.5.) D: Jahreshauptversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (bis 19.05.), Bonn B: Treffen der EU-Außenminister (bis 19.05.) B: Treffen der EU-Verteidigungsminister Themen sind u.a. Pläne für eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Zusammenarbeit zwischen EU und Nato sowie die Terrorismusbekämpfung USA: Entwicklerkonferenz Google I/O (bis 19.05.)

FREITAG, DEN 19. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Tele Columbus Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Erzeugerpreise 04/17 10:00 D: Wacker Chemie Hauptversammlung, München 10:00 A: Wienerberger Hauptversammlung, Wien 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 03/17

11:00 EU: Reden von EZB's Praet, Dombrovskis, Constancio in Brüssel 12:45 USA: Foot Locker Q1-Zahlen 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/17 (1. Schätzung)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Gigaset Q1-Zahlen D: Dr. Hönle Q2-Zahlen NL: Euronext Q1-Zahlen USA: Deere & Co Q2-Zahlen

SONSTIGE TERMINE D: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Autobauer treffen sich in Stuttgart. Es geht um den Wandel in der Autoindustrie. 10:30 h Strategiedialog (nicht öffentlich) 13:15 h Pressekonferenz u.a. mit Daimler-Chef Zetsche 09:00 D: Bundestag stimmt über Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund

und Ländern ab 12:00 D: Pk zum Treffen der G20-Arbeits- und Beschäftigungsminister

D: AR Bombardier Transportation - Thema ist die Umstrukturierung in Deutschland USA: US-Präsident Donald Trump beginnt Besuch in Saudi-Arabien (bis 22.05.)

MONTAG, DEN 22. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Handelsbilanz 04/17 07:00 D: Tele Columbus Q1-Zahlen 14:30 USA: CFNA-Index 04/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/17

SONSTIGE TERMINE D: AR-Sitzung Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zu Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen und zum Jahresabschluss 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 11:00 D: Pk Verein Transfair zur Förderung des fairen Handels zu Bilanz 2016 u.a. mit Vorstandsvorsitzenden Dieter Overath, Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz Fuchs, Berlin 13:30 D: Urteilsverkündung im Zivilprozess zur Million-Klage des Drogerieunternehmers Erwin Müller gegen Bank Sarasin, Ulm B: Ministerrat beschließt Brexit-Mandat - EU startklar für die Verhandlungen Vertreter der EU-Länder beschließen das Anfang Mai vorgestellte Brexit-Mandat für EU-Chefunterhändler Barnier. Damit ist die Europäische Union startklar für die Verhandlungen über den EU Austritt Großbritanniens. Losgehen wird es aber erst nach der

britischen Wahl am 8. Juni. EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

TR: Gipfeltreffen der Staaten der Organisation für Schwarzmeer

Wirtschaftskooperation Mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

DIENSTAG, DEN 23. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

06:30 J: All Industry Activity Index 03/17 07:30 D: KWS Saat Q3-Zahlen 08:00 A: Vienna Insurance Group Q1-Zahlen 08:00 D: BIP Q1/17 (endgültig) 08:45 F: Geschäftsklima 05/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 05/17 10:00 CH: Swatch Group Hauptversammlung, Grenchen 10:00 D: BayWa Hauptversammlung, München 10:00 D: Hugo Boss Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Norma Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Evonik Hauptversammlung, Essen 10:00 D: TLG Immobilien Hauptversammlung, München 10:00 D: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel 10:00 F: BNP Paribas Hauptversammlung 10:00 GB: Shell Hauptversammlung 10:30 D: Bankhaus Metzler Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Koenig & Bauer AG Hauptversammlung, Würzburg 14:00 FIN: Nokia Hauptversammlung 14:00 D: Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung, Wetzlar 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/17

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/17 16:00 F: Societe Generale Hauptversammlung 23:00 USA: Rede von Fed's Harker in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Volvo AB Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE D: Abschluss 8. Petersberger Klimadialog des Umweltministeriums und der Republik Fidschi, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel JSL: US-Präsident Donald Trump zu Besuch in Israel und den Palästinensergebieten B: EU-Wirtschafts- und Finanzminister tagen in Brüssel 14:00 D: Pk Deutsche Börse u.a. zu Nachhaltigkeitsinitiative "Accelerating Sustainable Finance" mit Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter, Michael Meister (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium) und Günther Bräunig (Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe), Frankfurt

MITTWOCH, DEN 24. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Vonovia Q1-Zahlen (7.30 h Call) 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Q1-Zahlen 08:00 A: Uniqa Q1-Zahlen 08:00 D: GfK-Konsumklima 06/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 04/17 08:00 GB: Marks & Spencer Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q1 Trading Update 08:00 A: EVN Halbjahreszahlen 09:00 A: Industrieproduktion 03/17 10:00 F: Credit Agricole Hauptversammlung 10:00 D: Bilfinger Hauptversammlung, Mannheim 10:00 D: Vossloh Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: MAN Hauptversammlung, München 10:00 D: Grammer Hauptversammlung, Amberg 10:00 D: QSC Hauptversammlung, Köln 10:00 EU: EZB Finanzstabilitätsbericht

Pk mit EZB-Vizepräsident Constancio

10:30 D: Indus Holding Hauptversammlung, Köln 10:30 EU: Rede von EZB's Praet in Sofia 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 12:00 D: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt 12:00 D: Nordzucker Bilanz-Pk, Braunschweig 14:45 EU: Rede von EZB's Draghi in Madrid 15:00 B: Geschäftsklimaindex 05/17 15:00 USA: FHFA-Index 03/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05717 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 04/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 04/17 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 2./3.5.17 22:05 USA: HP Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: CTS Eventim Q1-Zahlen USA: Tiffany & Co Q1-Zahlen

SONSITGE TERMINE 09:00 D: Pk KfW Bankengruppe: Rückblick auf die Entwicklungszusammenarbeit der KfW 2016 und Ausblick auf das Jahr 2017 u.a. mit KfW-Vorstand Norbert Kloppenburg, Frankfurt 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München USA: US-Präsident Donald Trump in Rom und Brüssel

