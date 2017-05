Am Mittwoch hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.631,61 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Einziger Gewinner war mit einem Plus von knapp drei Prozent die Thyssenkrupp-Aktie. Zuvor hatte indische Konzern Tata Steel mitgeteilt, es sei eine grundsätzliche Einigung über den Umgang mit den milliardenschweren Pensionsverpflichtungen des Konzerns erzielt worden. Für diese hatte Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger in den seit Monaten laufenden Fusionsgesprächen eine tragfähige Lösung gefordert. Vom Dow unterdessen negative Vorgaben.

Am Nachmittag wurde der Index mit 20.722,14 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,23 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1140 US-Dollar (+0,53 Prozent). Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.257,80 US-Dollar gezahlt (+1,67 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 36,30 Euro pro Gramm.