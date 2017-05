Zürich (ots) - Der Zürcher Nationalrat Gregor Rutz wird

Weinhändler. Der SVP-Politiker hat die Firma «Le Chardon Bleu» im

Handelsregister eintragen lassen. Firmensitz: Zollikon ZH. Zweck ist

der Handel mit Wein, Lebensmitteln sowie anderen Genusswaren. Der

Name stehe für die Alpendistel - «eine typische Blume aus dem

Alpenraum, die in Frankreich wie auch in der Schweiz vorkommt», sagt

Rutz zur «Handelszeitung».



Sein politisches Amt und sein Kommunikationsbüro will Rutz trotz

Mehrfachbelastung weiterführen. «Als Unternehmer bin ich es gewohnt,

mich zu organisieren. Ich werde weiterhin meine Kommunikationsagentur

führen, auch für meine Mandate wird sich nichts ändern», sagt er.



