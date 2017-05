Zürich (ots) - Schweizer Touristen haben letztes Jahr für ihre

Deutschlandreisen 3,9 Milliarden Euro ausgegeben. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Gemäss den Zahlen der

Deutschen Zentrale für Tourismus DZT zeigt sich die Schweiz vor den

Polen und Briten als ausgabestärkste europäische Nation. In den

touristischen Spendings sind Ausgaben für Transport, Unterkunft,

Verpflegung und Einkäufe für Reisen enthalten, die mindestens eine

Übernachtung umfassen. Die Ausgaben für eintägige Einkaufstouren im

Grenzgebiet sind darin nicht enthalten.



Im weltweiten Vergleich rangieren die Schweizer Ausgaben für

Deutschlandreisen an dritter Stelle, nur noch übertroffen von den

bedeutend grösseren Ländern USA und China.



