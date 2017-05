Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel spricht beim Festakt des Sozialverband SoVD am 23. Mai 2017. Anlass ist das 100. Jubiläum des Sozialverbandes, der am 23. Mai 1917 gegründet wurde. "Ich freue mich sehr, dass die Bundeskanzlerin uns die Ehre erweist", sagt SoVD-Präsident Adolf Bauer. Neben der Regierungschefin haben zahlreiche Gäste aus Politik, Behörden und Verbänden ihre Teilnahme am Festakt des SoVD zugesagt.



Hinweise zur Presseakkreditierung



Medienvertreter können nach der Akkreditierung an der Veranstaltung teilnehmen. Bitte teilen Sie folgende Angaben mit:



Redaktion



Name



Anschrift



Telefon



Mail



Geburtsdatum



Geburtsort



Per Mail an Pressestelle@sovd.de



Der Festakt des SoVD findet am Dienstag, 23. Mai 2017, ab 14.00 Uhr in der Französischen Friedrichstadtkirche (Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin) statt. Der Einlass mit Sicherheitskontrolle erfolgt ab 13.00 Uhr am ausgeschilderten Presse-Eingang. Akkreditierungsschluss ist Freitag, 19. Mai 2017.



OTS: SoVD Sozialverband Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43645 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43645.rss2



Pressekontakt: Benedikt Dederichs Pressesprecher SoVD-Bundesverband Pressestelle Stralauer Str. 63 10179 Berlin Tel.: 030/72 62 22 129 Fax: 030/72 62 22 328 E-Mail: pressestelle@sovd.de