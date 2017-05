Krefeld (ots/PRNewswire) - UL, (http://www.ul.com/) ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaft, wurde durch die Volkswagen AG als zertifiziertes Labor für Werkstoffprüfungen zugelassen. Die Zulassung wird an das UL Performance Materials Testing Lab in Krefeld (http://www.ulttc.com/en/industries/automobil.html) vergeben und bezieht sich auf zahlreiche Prüfmethoden, mit denen unter anderem Umwelteinflüsse , Oberflächenbeschaffenheit, Brandverhalten, mechanische Eigenschaften, Beständigkeit gegen bestimmte Medien und Textileigenschaften bestimmter Kfz-Innen- und Außenbauteile untersucht werden. UL kann mit der Zulassung durch die Volkswagen AG der Liste seiner Kunden und Prüfkompetenzen im Automobilbereich einen weiteren Punkt hinzufügen.



"Die Zulassung durch die Volkswagen AG, einen der weltweit größten Automobilhersteller, ist eine bedeutende Errungenschaft auf unserem Weg, UL als festen Bestandteil der Wertschöpfungskette in der Automobilbranche zu etablieren. Wir sind dadurch in unserer Zusammenarbeit mit dieser äußerst innovativen Branche gestärkt - sei es in der Forschung oder bei der Prüfung von Endprodukten", sagt Mette W. Pedersen, Vice President und General Manager des Geschäftsbereiches Performance Materials bei UL. "Durch unsere Erfahrung aus 120 Jahren präziser, wissenschaftlicher Abläufe und hohen ethischen Standards können wir zuverlässige Prüfergebnisse auch bei neueren Anwendungen wie Prüfungen im Automobilbereich oder Entwicklungsdienstleistungen liefern."



Das nach ISO 17025 akkreditierte Prüflabor im CHEMPARK in Krefeld-Uerdingen bietet eine einzigartige Palette von Komplettservices an. Durch hochgradig automatisierte Prüflabore und umfangreiche Werkstoffdatenbanken unterstützt UL Performance Materials Krefeld Automobilhersteller und deren- Zulieferer vom Entwurf über die frühe Produktentwicklungsphase bis hin zum Produktionsteil-Abnahmeverfahren (Part Production Approval Process, PPAP) und sorgt somit für eine optimierte Markteinführungszeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.ulttc.com/de/branchen/automobil.html



Über UL



UL fördert mit wissenschaftlichen Lösungen für Herausforderungen in Sachen Sicherheit und Nachhaltigkeit sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen überall auf der Welt. Das UL-Prüfzeichen schafft Vertrauen und ermöglicht die sichere Einführung innovativer neuer Produkte und Technologien. Wir alle bei UL teilen die Leidenschaft, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Wir testen, inspizieren, prüfen, zertifizieren, validieren, überprüfen, beraten und schulen, und wir unterstützen diese Bemühungen mit Software-Lösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Unter www.ul.com können Sie mehr über uns erfahren.



