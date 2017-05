Innenminister Thomas de Maizière hält nichts von einem Digitalminister, der alle digitalen Aufgaben übernimmt. Eine bessere Koordination der Datenpolitik hält er allerdings für notwendig.

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich für eine bessere Koordinierung der Datenpolitik in Deutschland ausgesprochen. Die Bündelung digitaler Aufgaben in einem Ministerium sei dafür jedoch nicht "zielführend", sagte de Maizière am Mittwoch auf dem Datenschutzkongress des Euroforums in Berlin. "Ich halte nichts von einem "Digitalminister"." Gleichwohl sei eine bessere Koordinierung geboten, als es sie aktuell gibt.

In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...