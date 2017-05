Die geplatzte Fusion mit der London Stock Exchange, die noch nicht ausgestandenen Vorwürfe des Insiderhandels und auch die hohen Erwartungen der Anleger an die neue Strategie der Deutschen Börse stehen im Fokus der Hauptversammlung. CEO Carsten Kengeter stellt sich Anlegern, Investoren und Anlegerschützern. Wir waren dabei. Mehr dazu in diesem Beitrag. Die neue Strategie stützt sich auf drei Säulen: Wachstum im Kerngeschäft, Wachstum der Informationsdienstleistungen und Börse 4.0. Alles Wichtige und was Sie in Zukunft von der Deutschen Börse AG erwarten können, sehen Sie hier.