Zürich (ots) - Das US-Unternehmen für Archivmanagement Iron

Mountain (IMI) investiert 20 Millionen Franken in ein neues

Aktenlager bei Genf. In etwa drei Jahren will Iron Mountain mit

seinen Diensten auch nach Zürich vordringen. «Das Projekt für Zürich

wird ähnlich gross sein wie das aktuelle», sagt Country Manager John

Wegman zur «Handelszeitung». Über sieben Lagerorte verfügt das

Unternehmen hierzulande bereits; seine neue Zentrale in der Schweiz

bezieht IMI demnächst in Solothurn. Zu den rund 1500 Kunden von IMI

zählen Banken, Versicherungen, Anwaltskanzleien und Big Pharma in der

Schweiz. Sie vertrauen dem Milliardenkonzern ihre papierenen

Datenberge an.



