FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zunehmend chaotische US-Politik unter dem Präsidenten Donald Trump und eine schwache Wall Street haben dem Dax am Mittwoch schwer zugesetzt. Mit einem Minus von 1,35 Prozent auf 12 631,61 Punkten beendete der deutsche Leitindex den Handel. Im Jahr 2017 ist dies sein bislang größter Tagesverlust. Noch am Vortag hatte der Dax bei 12 841,66 Punkten eine weitere Bestmarke gesetzt.

Der MDax der mittelgroßen Werte rutschte zur Wochenmitte um 1,66 Prozent auf 24 685,71 Punkte ab. Für den TecDax ging es um 1,49 Prozent auf 2198,05 Punkte abwärts.

Trump werde immer stärker zur Belastung für die Aktienmärkte, sagte Analyst Gregor Kuhn vom Handelshaus IG Markets, während Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets das Politik-Chaos in Washington als Stimmungskiller bezeichnete. Das dominierende Angst-Thema nicht nur am deutschen Aktienmarkt sei eine starke Korrektur an der Wall Street, so Stanzl./ajx/men

