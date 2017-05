FMW-Redaktion

Heute fand die Hauptversammlung der Deutschen Börse statt. Dabei musste Börsenchef Carsten Kengeter im Rahmen seiner Zukunftsperspektive darlegen, wie man denn erfolgreich in der Zukunft durchstarten will, ganz ohne Londoner Börse. Denn Kengeter hatte immer wieder betont, dass die Deutsche Börse ohne Fusion mit der LSE ganz ganz ganz schlimm zurückfallen werde im internationalen Vergleich. Fast kaum überlebensfähig wäre die Deutsche Börse gewesen ohne LSE, so hatte man fast den Eindruck.

Heute nun, nach der gescheiterten Fusion, zog Kengeter einen Joker, den ihm aber wohl kaum jemand abkauft. So sagte er, dass eine Börse ja auch hoheitliche Aufgabe ausübe. Solche Aufgaben (Börsenhandel anbieten?) könne sie nur mit der Gesellschaft erfüllen, und nicht gegen sie. Was will er damit wohl sagen? Tja, wir müssen ja auch unserer Verantwortung gegenüber dem deutschen Kernmarkt nachkommen? Während der Fusionsverhandlungen war eher nur von "großer schöner Welt" die Rede - ein Virus, von dem die allermeisten Konzernbosse bei Fusionen befallen werden. Etwas großes Globales schaffen, das ist doch was Schönes!

Frankfurt als Finanzplatz wie auch die deutsche Politik hätten die Fusion wohl eh verhindert, wenn die Briten dem nicht zuvor gekommen wären. Zuhause nimmt man es Kengeter wohl allgemein gesprochen immer noch übel, dass er den letztlich größeren Fusionspartner als Junior-Partner ...

