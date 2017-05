FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch durch die politischen Turbulenzen in den USA beflügelt worden. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,44 Prozent auf 161,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,37 Prozent.

Grund für die Verunsicherung waren neuerliche Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. Nachdem am Dienstag die Weitergabe geheimdienstlicher Informationen an Russland für Wirbel gesorgt hatte, gab es am Mittwoch Aufregung wegen eines Presseberichts über die mögliche Beeinflussung von FBI-Ermittlungen. Der einflussreiche Republikaner John McCain sprach gar von einem Skandal in der Größenordnung von Watergate. Dieser hatte in den 70er Jahren den damaligen Präsidenten Richard Nixon zu Fall gebracht.

Die Anleihekurse in der Eurozone profitierten durchweg von der Entwicklung. So legten die Kurse von italienischen und portugiesischen Anleihen besonders stark zu. Portugal hatte zuletzt starke Konjunkturdaten vorgelegt. Auch US-Anleihen stiegen zu Handelsbeginn merklich. Aktienkurse gerieten hingegen weltweit unter Druck./jsl/men

