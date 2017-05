IRW-PRESS: Cannabis Wheaton Income Corp.: Beitrag über Cannabis Wheaton auf CBC

Beitrag über Cannabis Wheaton auf CBC

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) )(Cannabis Wheaton, CW, oder das Unternehmen) freut sich, den Aktionären und anderen Interessenten einen Link zu einem Beitrag der Serie On the Money der Canadian Broadcasting Corporation bereitzustellen, in dem Chairman und CEO Chuck Rifici über die Cannabisbranche und das Unternehmen spricht.

Aktionäre und andere Interessenten können sich den Bericht unter folgendem Link anschauen: http://www.cbc.ca/player/play/945643075612. Der Beitrag über Cannabis Wheaton beginnt bei Minute 37:45.

Chuck Rifici Chairman & CEO Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion von unseren Partnern - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Industrieerfahrungen mit ihnen teilen. Bleiben Sie mit uns in Verbindung Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Website, http://www.cannabiswheaton.com, oder auf Twitter, @CannabisWheaton, bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.com (http://www.skanderbegcapital.com).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39799 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39799&tr=1

