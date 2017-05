ZÜRICH (Dow Jones)--Am Aktienmarkt in der Schweiz ist es am Mittwoch wie auch an den übrigen Börsen in Europa kräftig abwärts gegangen mit den Kursen. Auslöser war eine schwach tendierende Wall Street, die wiederum die Verunsicherung der Anleger angesichts der politischen Querelen um US-Präsident Donald Trump zu spüren bekam. Dass der Franken als sicherer Hafen vor diesem Hintergrund gesucht war und zulegte, lastete zusätzlich auf den Kursen in der Schweiz, weil sich damit die Exportaussichten von Schweizer Unternehmen verschlechtern.

Der SMI verlor 1,4 Prozent auf 9.002 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und eine unveränderte Aktie gegenüber. Umgesetzt wurden 73,71 (Dienstag: 66,91) Millionen Aktien.

Am besten hielten sich noch als defensiv geltende Papiere aus dem Nahrungs- und Pharmasektor. Aber selbst hier beliefen sich die Verluste um knapp unter bzw. über 1 Prozent. Zu den größeren Verlierern gehörten Bankenaktien, die in den Wochen nach dem Wahlsieg von Donald Trump zu den Favoriten gehört hatten, gestützt von Zinserhöhungs- und Deregulierungsfantasie in den USA. UBS gaben bereits den dritten Tag in Folge nach, diesmal um 2,2 Prozent, für Credit Suisse ging es um 2,9 Prozent nach unten, für Julius Bär um 3,1 Prozent.

Die von der Politik ausgehenden Unwägbarkeiten machten die für Juni eigentlich erwartete nächste Zinserhöhung in den USA etwas unsicherer, außerdem dürfte es der stark angezählte Trump nun auch schwerer haben, seine wirtschaftspolitischen Ziele wie Steuersenkungen durchzusetzen, hieß es im Handel.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.