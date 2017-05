Globalisierung mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und fairem Handel, das ist Kanzlerin Angela Merkel für den G20-Gipfel wichtig. Als Gastgeberin appellierte sie, diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Kanzlerin Angela Merkel will auf dem Hamburger G20-Gipfel für eine Globalisierung mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und fairem Handel werben. Die CDU-Politikerin betonte am Mittwoch bei einem Treffen der Spitzengewerkschaften aus den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern, es müsse bei der Globalisierung in erster Linie um die Menschen gehen. Dazu zähle die Verantwortung und Verpflichtung der internationalen Unternehmen, auf die Einhaltung sozialer Standards in Partnerbetrieben in anderen Teilen der Welt ...

