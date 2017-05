Der Klima-Kältefachbetrieb Seleq aus Sulzbach-Rosenberg plante den Bau eines neuen Firmengebäudes. Im Mittelpunkt stand die Idee, ein Gebäude zu errichten, das das Geschäftsmodell des Unternehmens repräsentiert: Ganzheitliche Energiekonzepte zu planen und auszuführen.

Das 2013 fertig erstellte Gebäude (Bild 1) besteht aus einer klassischen Gewerbehalle mit Materiallager, einem Empfangsraum mit Ausstellungsfläche und Büros sowie einem Konferenzraum. Der Neubau hat eine Fläche von knapp 300?m², die sich auf zwei Ebenen verteilen. Die Gewerbehalle ist mit rund 18?m Breite und 38?m Länge um einiges größer. Um die neue Firmenzentrale auch als Referenzobjekt für das eigene Geschäftsmodell nutzen zu können, ist das Gebäude mit einem VRF-Klimasystem, unterschiedlichen Innengeräten, einer Fußbodenheizung, die durch zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen versorgt wird und einer Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 100?kWp ausgestattet.

Franz-Josef Aumer (Bild?2) hat als Unternehmer stets die Ausrichtung seines Unternehmens im Blick und definiert sich als Lösungsanbieter für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. Dementsprechend zeigt das Gebäude die Vielfalt an Möglichkeiten, die heute mit modernen Klimageräten realisiert werden können. An einer gut zugänglichen aber nicht einsehbaren Stelle des Gebäudes befindet sich ein VRF-Außengerät aus der City Multi-Serie von Mitsubishi Electric (Bild 3). Das Klimaaußengerät der Y-Serie übernimmt die Versorgung der Raumkühlung und kann bei Bedarf auch einen Teil des Raumwärmebedarfs abdecken. Die Y-Serie zum wahlweisen Heizen oder Kühlen eignet sich ideal für Gebäude, die individuelle Lösungen zur Klimatisierung erfordern. Mit ihrem großen Außengeräteleistungsspektrum und der Option bis zu 50 Innengeräte an einen Kältekreislauf anschließen zu können, gewährleistet die Serie ein Höchstmaß an Flexibilität bei Auslegung und Planung. Überzeugende Argumente, die der Unternehmer seinen Kunden gerne im Detail erläutert.

Wärmepumpe versorgt Fußbodenheizung

Zur Beheizung des Gebäudes stehen zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Zubadan Technologie zur Verfügung. Eine Wärmepumpe versorgt die Fußbodenheizung im Bürotrakt, die andere liefert die Wärme für die Gewerbehalle. Die Kombination von niedriger Vorlauftemperatur einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...