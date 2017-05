Hamburg (ots) - Bluthochdruck belegt laut blutdruckdaten.de mit knapp 44% den ersten Platz der Volkskrankheiten in Deutschland - Tendenz steigend! Risikofaktoren sind Stress, Bewegungsmangel, unausgeglichene Ernährung und zu hoher Alkoholkonsum bzw. Rauchen. Mit steigendem Alter erhöht sich das Hypertonie-Risiko zusätzlich.



Hoher Blutdruck kann zu schweren Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Fünfzig Prozent der Herzinfarkte und Schlaganfälle wären vermeidbar, wenn rechtzeitig etwas gegen einen zu hohen Blutdruck gemacht würde. Eine frühzeitige Prävention mit geeigneten Nahrungsergänzungsmitteln ist daher ratsam.



Seit über 2000 Jahren nutzt die Traditionelle Chinesische Medizin die Kombination von Kräutern zur Förderung der Herzgesundheit. Der berühmte Kaiser Qianlong verwendete Rotwurzel-Salbei (lat. Salvia Miltiorrhiza, chin. Dan Shen) und schaffte es, der älteste Kaiser in der chinesischen Geschichte zu werden.



Mit CARDIOTONIC bietet die Tasly Group jetzt ein neues, TCM-basiertes Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems an. CARDIOTONIC zeichnet sich durch seine einzigartige Zusammensetzung und die ausgewogene Balance natürlicher Kräuterextrakte aus Rotwurzel-Salbei, Noto-Ginseng und Kampfer-Lorbeer aus: Rotwurzel-Salbei Dan Shen (Salvia miltiorrhiza radix) ist der Hauptwirkstoff von CARDIOTONIC. Er trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Mikrogefäßsystems und eines physiologischen Blutdrucks bei. Noto-Ginseng-Wurzel San Qi (Panax Notoginseng) ist an einer Normalisierung von Herz-Kreislauf-Funktionen sowie Immunreaktionen beteiligt. Kampfer-Lorbeer Tianran Bingpian (Cinnamomum camphora, Borneol vom Kampferlorbeer-Baum) unterstützt eine normale Blutzirkulation.



CARDIOTONIC verfolgt keine therapeutische Zielsetzung und kann eine Beratung oder Behandlung durch einen Arzt oder qualifiziertes medizinisches Fachpersonal nicht ersetzen.



In Deutschland kann CARDIOTONIC online unter www.naturapunkt.de bestellt werden und ist in ausgewählten Apotheken erhältlich.



