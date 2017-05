Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei hohen Umsätzen ist es am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nach unten gegangen. Einen Grund für das geänderte Sentiment lieferte die Entwicklung in Washington, wo US-Präsident Donald Trump immer stärker unter politischen Druck geriet. Seine Steuerpläne waren eine der Triebkräfte der Rally an den globalen Aktienmärkten - die sich nun ins Gegenteil kehrten. Zudem belastete auch ein immer weiter steigender Euro - mit Kursen klar über 1,11 Dollar notierte er auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten. Für den DAX ging es in Folge um 1,4 Prozent auf 12.632 Punkte nach unten.

Von der Risikoaversion der Investoren profitierten die vermeintlich sicheren Häfen: So legten Bundesanleihen auf breiter Front zu. Aber auch Gold zeigte Stärke und stieg um 1,5 Prozent auf 1.255 Dollar je Feinunze. Am Aktienmarkt gehörten Bankenwerte zu den großen Verlierern. An der Börse wurde befürchtet, dass die erwartete Deregulierung für den US-Sektor nun länger auf sich warten lassen dürfte. Zudem litten die Finanzwerte unter sinkenden Renditen an den Anleihenmärkten. So schloss die Aktie der Deutschen Bank 3,5 Prozent schwächer, Commerzbank gaben um 2,8 Prozent nach.

Geplante Thyssen-Tata-Fusion nimmt weitere Hürde

Aktien von Thyssenkrupp legten gegen den Trend um 3,1 Prozent zu, nachdem der Kurs am Dienstag bereits um mehr als 4 Prozent gestiegen war. Auslöser der Käufe war eine hohe Rückstellung des indischen Stahlherstellers Tata Steel für Pensionsverpflichtungen für seine britischen Stahlwerke. Damit könnte Beobachtern zufolge die bisher ungeklärte Pensionsfrage gelöst werden, die bislang eine Fusion des britischen Stahlgeschäfts von Tata Steel mit dem von Thyssenkrupp verhindert hatte. Käme es zu der Fusion, könnte Thyssenkrupp Synergien heben und Kosten sparen.

Nach der Ankündigung in der Vorwoche, die Kräfte zu bündeln, hielt United Internet nun gut 30 Prozent an Drillisch. Analysten werteten die Strategie für Drillisch positiv, so hagelte es von Analysten jüngst Hochstufungen und Kurszielanhebungen. Von dem Abverkauf an der Börse zeigte sich die Aktie von Drillisch daher wenig beeindruckt und schloss 0,5 Prozent höher.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,9 (Vortag: 80,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,92 (Vortag: 2,97) Milliarden Euro. Es gab einen Kursgewinner und 29 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.631,61 -1,35% +10,02% DAX-Future 12.647,00 -1,20% +10,50% XDAX 12.647,63 -1,22% +10,49% MDAX 24.685,71 -1,66% +11,25% TecDAX 2.198,05 -1,49% +21,32% SDAX 10.818,04 -1,85% +13,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,17% +78 ===

