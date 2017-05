Paris - Das Politchaos in Washington hat am Mittwoch an Europas Börsen einen Kursrutsch verursacht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte im Sog der fallenden Wall Street um 1,57 Prozent auf 3584,83 Punkte ab und notiert damit wieder auf dem Niveau von Anfang Mai. Es war der grösste prozentuale Tagesverlust seit Ende September letzten Jahres.

Auch in Frankreich mussten die Anleger einen heftigen Rückschlag verkraften: Der Pariser Cac-40-Index büsste 1,63 Prozent auf 5317,89 Punkte ein. Der italienische Leitindex FTSE MIB brach um mehr als 2 Prozent ein.

In London dagegen gab der FTSE 100 nur um 0,25 Prozent auf 7503,47 Punkte nach. Tags zuvor hatte er noch einen Rekord erreicht.

Das Drama in Washington verderbe derzeit die Stimmung an den Börsen, schrieb Milan Cutkovic vom Broker Axitrader ...

