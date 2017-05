OT (Oberthur Technologies), ein weltweit führender Anbieter im Bereich eingebetteter Sicherheitssoftwareprodukte und -dienstleistungen, gab heute eine Partnerschaft mit Hoomano bekannt, einem Vorreiter im Bereich sozialer Robotik mit Schwerpunkt auf Robotersoftware für die Interaktion in der realen Welt, um neue Serviceleistungen in einer sicheren Umgebung für das Internet der Dinge und den Robotik-Bereich bereitzustellen.

OT und Hoomano bündeln im Rahmen dieser Partnerschaft ihre Kompetenzen, um roboteragnostische Softwarelösungen in einer gesicherten Hardwareumgebung zu entwickeln. Hoomano erweitert soziale Roboter bereits um künstliche Intelligenz, sodass die breite Öffentlichkeit und Roboter instinktiv interagieren können. Mit der Lösung von OT können Roboter nicht nur auf bestmögliche Weise interagieren, sondern auch von einer optimierten Vernetzung und einem grundlegenden Vertrauensniveau profitieren, um auf Anforderungen von Branchen wie Einzelhandel, Bankwesen, Gastgewerbe und Gesundheit zu reagieren.

Auf der Veranstaltung INNOROBO werden OT und Hoomano ein maßgeschneidertes und nahtloses Benutzererlebnis durch eine Vielzahl von Dienstleistungen präsentieren, die dank der Robotik entstehen. Beispiele sind eine einfache und automatische Verlängerung von Bahnabonnements zur Vermeidung von Warteschlangen an Schaltern sowie maßgeschneiderte Benutzererlebnisse in Geschäften und Banken.

"Dank dieser Partnerschaft werden wir sichere Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge und soziale Roboter bereitstellen. Das Ziel von OT ist es, Roboter- oder Geräthersteller in die Lage zu versetzen, nicht nur ihre Objekte zu vernetzen, sondern auch maßgeschneiderte Dienstleistungen auf vertrauenswürdige Weise bereitzustellen", sagte Marc Bertin, Chief Technology Officer von OT.

"Konnektivität und Sicherheit sind grundlegende Voraussetzungen, um ansprechende, instinktive Interaktionen zu ermöglichen und gegenseitiges Vertrauen mit unseren Kunden aufzubauen", sagte Xavier Basset, Gründer und CEO vonHoomano.

BlackBox für Robotik auf Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=MSqbRuUs6LY

Erleben Sie sichere und interaktive Dienstleistungen für die Robotik auf der Veranstaltung INNOROBO in Paris (Frankreich) vom 16. bis 18. Mai bei Hoomano, Stand-Nummer Q10 Dock Pullman.

ÜBER OBERTHUR TECHNOLOGIES

OT ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich eingebetteter digitaler Sicherheitslösungen, die beim Anbinden, Authentifizieren und Bezahlen Schutz bieten.

Das Unternehmen ist auf wachstumsstarken Märkten strategisch positioniert und bietet eingebettete Sicherheitssoftwarelösungen für Endnutzergeräte sowie damit verbundene Fernmanagementlösungen für ein umfassendes Portfolio internationaler Kunden, darunter Banken und Finanzinstitute, Mobilfunkbetreiber und Regierungen sowie Hersteller vernetzter Objekte und Geräte.

OT beschäftigt weltweit über 6.500 Mitarbeiter, nahezu 700 davon im Bereich Forschung und Entwicklung. Mithilfe von vier regionalen sicheren Herstellungszentren und 39 sicheren Servicezentren betreut das internationale Vertriebsnetz von Oberthur Technologies Kunden in 169 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oberthur.com

ÜBER HOOMANO

Hoomano ist ein Vorreiter im Bereich sozialer Robotik mit Schwerpunkt auf Robotersoftware für die Interaktion in der realen Welt. Hoomano designt, entwickelt und installiert Software für soziale Roboter wie Pepper und Nao (Softbank Robotics), Buddy (Blue Frog Robotics), Heasy (Hease Robotics) und Cozmo (Anki). Seit 2014 verwenden die Kunden des Unternehmens in den Bereichen Einzelhandel, Bankwesen, Transport und Gesundheit jeden Tag soziale Roboter "powered by Hoomano". Das Forschungs- und Entwicklungsteam konzentriert sich auf die Erweiterung von Interaktionen mit künstlicher Intelligenz. Hoomano hat seinen Hauptsitz in Lyon (Frankreich) und eine Niederlassung in Tokio (Japan).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hoomano.com

