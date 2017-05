Uber, BlablaCar, DriveNow: Die Deutschen nutzen verstärkt Mobility-Dienste - ein Drittel als Alternative zum eigenen Auto. Auch führende Autounternehmen investieren in den Markt.

Jeder dritte Deutsche sieht Mobility-Dienste wie Carsharing, Taxi oder Fahrgemeinschaften als vollwertige Alternative zum eigenen Auto. Die Branche reagiert: Obwohl die Absatzzahlen für Neufahrzeuge weiter steigen, wechseln führende Hersteller ihre Strategien. Zu diesen Ergebnissen kommt die neue Ausgabe der internationalen Cars Online Studie von Capgemini. Das Beratungsunternehmen befragte mehr als 8.000 Verbraucher in acht verschiedenen Ländern zu ihrem Verhalten beim Autokauf.

Der neue Report der Cars Online Studie beobachtet ein rasantes Wachstum von Carsharing und Co., lässt die Autohersteller aber auch hoffen: Denn gut jeder Zweite in Deutschland betrachtet die Mobilitätsangebote wie Uber, BlablaCar und DriveNow als komplementär zum eigenen Auto und nicht als Ersatz dafür. Noch weiter verbreitet ist diese Wahrnehmung bei den 18- bis 34-Jährigen (64 Prozent) und in aufstrebenden Märkten wie China (77 Prozent) und Indien (63 Prozent).

Mit Investitionen in neue Produkte, Firmenzukäufen und Partnerschaften versuchen viele Autohersteller, sich ihren Platz im Markt der Mobilität zu sichern. Jüngst kündigte Bosch auf der Automesse in Schanghai ...

