2016 war für die Schulthess Klinik ein erfolgreiches Jahr. Die

Anzahl behandelter Patienten und der Umsatz sind erneut angestiegen.

Das positive Geschäftsergebnis gibt der Klinik die Möglichkeit,

weiterhin in ihre innovative Spitzenmedizin und den herausragenden

Patientenservice zu investieren.



Zahlen



Die Schulthess Klinik hat sich hinsichtlich der erbrachten

Leistungen gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert. Bei 8484

stationären Austritten konnte eine Steigerung von sechs Prozent im

Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Die Klinik erreichte einen

Umsatz von 200 Millionen Franken und liegt damit neun Prozent über

dem Vorjahreswert (184 Millionen Franken). Das Umsatzwachstum der

Schulthess Klinik von 2008 bis 2016 liegt bei 41 Prozent.



Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist mit 6.7 Tagen im

Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Anteil zusatzversicherter

Patienten liegt bei 51 Prozent, der Anteil ausserkantonaler Patienten

bei 38 Prozent. Die gesamte Anzahl ambulanter und stationärer

Operationen hat sich von 8976 im 2015 auf 9471 im Berichtsjahr

erhöht.



Der Patient im Fokus



Bei allem Fortschritt und dem erreichten Umsatz bleibt der

Mittelpunkt unseres Bestrebens immer derselbe: der Mensch und sein

Wohlbefinden. Um den Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten,

forschen wir täglich und setzen dabei internationale Massstäbe. Die

Schulthess Klinik arbeitet mit über 60 Kooperationspartnern zusammen,

davon 25 nationale und 35 internationale Partner. Insbesondere wurde

die Kollaboration mit der ETH Zürich weiter ausgebaut. Dabei arbeiten

Experten der Schulthess Klinik zusammen mit renommierten Forschern

der ETH an neuen Lösungen für die Herausforderungen des klinischen

Alltags.



Patientensicherheit und Prozessoptimierung im OP



Die Schulthess Klinik hat 2016 drei neue multifunktionale und

integrative Operationssäle eröffnet. Mit insgesamt 12 topmodernen

Operationssälen verfügt die Klinik über die höchsten medizinischen

Standards in der orthopädischen Spitzenmedizin. Den Operateuren

stehen während des Eingriffs die wichtigsten perioperativen

Patientendaten, Vitalparameter und Bilder immer zur Verfügen und

führen letztlich zu mehr Sicherheit für den Patienten und ermöglichen

dem gesamten OP-Team ein ergonomisches Arbeiten.



Medizinische Kompetenz beruht auf Wissenschaft, aber auch auf

Erfahrung und Menschlichkeit. Für Letzteres sorgen unsere 1201

Mitarbeitenden. Sie stehen täglich motiviert und mit viel Freude im

Dienste unserer Patienten.



Schulthess Klinik



Die Schulthess Klinik Zürich ist eine der führenden orthopädischen

Kliniken Europas mit über 1200 Mitarbeitenden. Ihr zentrales Anliegen

ist es, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität

wiederherzustellen. Als Spezialklinik konzentriert sie sich auf

chirurgische Orthopädie, Neurologie, Rheumatologie und Sportmedizin.

Die Schulthess Klinik ist Swiss Olympic Medical Center. Trägerin der

Schulthess Klinik ist die Wilhelm Schulthess-Stiftung.

www.schulthess-klinik.ch jahresbericht.schulthess-klinik.ch



