Von Markus Fugmann

So ein Zufall aber auch - plötzlich ist Verunsicherung im Markt, die Volatilität springt so stark an wie seit der Wahl Trumps nicht mehr, nachdem wir bis gestern die geringste Bandbreite bei den S&P-Schlusskursen seit dem Jahr 1969 gesehen haben. A propos Trump: der wandelt sich vom Heilsbringer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...