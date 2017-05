Gerade erst hat die EU-Kommission angekündigt, das Mautverfahren gegen Deutschland einzustellen, da erhebt Österreich schon Einspruch: Die Alpenrepublik bereitet eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof vor.

Trotz Regierungskrise und Neuwahlen im Oktober steht die rot-schwarze Koalition geschlossen hinter der Bekämpfung der deutschen Mautpläne. Wie Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) am Mittwoch ankündigte, will das EU-Land mit einer Klage gegen die deutsche Auto-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorgehen. Eine entsprechende Klage bereitet derzeit die Regierung in Wien vor.

Zuvor hatte die Europäische Kommission ihr Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland niedergelegt - zum Ärger Österreichs. "Die Fehlentscheidung der Kommission öffnet der wechselseitigen Diskriminierung zwischen EU-Mitgliedstaaten Tür und Tor", kritisierte Leichtfried.

Die EU-Kommission hatte zur Freude von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ihre früheren Bedenken ...

