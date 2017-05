Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Koalition einigt sich über Bund-Länder-Finanzreform

Union und SPD haben sich über noch offene Fragen bei der geplanten Bund-Länder-Finanzreform verständigt. Das verlautete am Mittwoch aus Koalitionskreisen in Berlin. Offen war zuletzt noch gewesen, wie ausgeschlossen werden kann, dass es durch die vorgesehene Verkehrsinfrastrukturgesellschaft zu einer Privatisierung von Autobahnen kommt. Details wollen die Fraktionschefs am Abend bekanntgeben.

EU-Kommission stellt Mautverfahren gegen Deutschland ein

Die EU-Kommission hat das Vertragsverletzungsverfahren wegen der Einführung der Pkw-Maut in Deutschland eingestellt. Nach der Verabschiedung eines nachgebesserten Gesetzes in Deutschland im März sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, "dass Deutschland ihren Bedenken Rechnung getragen hat", erklärte die Behörde am Mittwoch. Sie verwies darauf, dass "jegliche Diskriminierung auf Grundlage der Nationalität" damit aus ihrer Sicht nicht mehr gegeben sei.

Mittelstand verlangt vor Wahl mehr Investitionen und Forschungsförderung

Der deutsche Mittelstand verlangt von den Parteien höhere staatliche Investitionen und eine steuerliche Absetzbarkeit von Forschung- und Entwicklungsausgaben. Außerdem soll die neue Regierung nach der Bundestagswahl im September die Bürokratie zurückschneiden, heißt es in den Wahlforderungen des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) für seine mittelständischen Mitglieder.

Österreich bereitet Klage gegen deutsche Pkw-Maut vor

Nach der Entscheidung der EU-Kommission, das Vertragsverletzungungsverfahren wegen der Pkw-Maut in Deutschland einzustellen, bereitet Österreich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. "Die Fehlentscheidung der Kommission öffnet der wechselseitigen Diskriminierung zwischen EU-Mitgliedstaaten Tür und Tor", begründete Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Mittwoch die Entscheidung.

Irischer Regierungschef Kenny tritt zurück

Der irische Regierungschef Enda Kenny hat seinen Rückzug als Premierminister und Vorsitzender der Fine-Gael-Partei angekündigt. Der Rücktritt als Parteichef trete um Mitternacht in Kraft, sagte Kenny am Mittwoch in Dublin. Als Ministerpräsident werde er bis spätestens zum 2. Juni im Amt bleiben, bis sein Nachfolger feststehe. Auch als Parteichef werde er noch geschäftsführend bis zur Nachfolgeregelung tätig bleiben.

Türkei erlaubt Haftbesuch bei eingesperrtem Journalisten Yücel

In den angespannten deutsch-türkischen Beziehungen macht Ankara einen Schritt auf Deutschland zu. Die türkische Regierung gestattete dem Konsulat in Istanbul einen zweiten Haftbesuch bei dem eingesperrten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes ankündigte. Schon am Donnerstag werde Yücel von einem deutschen Diplomaten besucht.

Macron stellt Regierung aus breitem Parteienspektrum zusammen

Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hat seine Regierungsmannschaft aus einem breiten Parteienspektrum zusammengestellt. Zum Außenminister machte der sozialliberale Staatschef am Mittwoch den bisherigen sozialistischen Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian, wie der Elysee-Palast in Paris mitteilte. Zum Wirtschaftsminister wurde der konservative Abgeordnete Bruno Le Maire ernannt, zum Haushaltsminister dessen Parteifreund Gerald Darmanin.

Putin zur Veröffentlichung von Aufnahme des Gesprächs Trump-Lawrow bereit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bereit erklärt, eine Aufnahme des Gesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu veröffentlichen. Putin sagte am Mittwoch in Sotschi, er werde dem US-Kongress und dem Senat die Aufnahme aushändigen, wenn die Regierung in Washington einverstanden sei.

US-Rohöllagerbestände sinken nicht so stark wie erwartet

Der Abbau der Rohöllagerbestände in den USA hat sich fortgesetzt. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) in der Woche zum 12. Mai um 1,75 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,2 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,2 Millionen Barrel verringert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.