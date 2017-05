In dem Wirtschaftsthriller "Gift", den die ARD am Mittwoch ausstrahlt, geht es um ein brisantes Thema: gefälschte Medikamente. Wie gefährlich sind Pillen-Fälschungen? Wer ist schuld? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Jeder ist vermutlich irgendwann einmal auf Medikamente angewiesen - in der Hoffnung, dass diese wirklich in Ordnung sind. Nun gibt es aber auch einen schwunghaften Handel mit gefälschten Präparaten, die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein können - darum geht es im Film "Gift", der an diesem Mittwoch im Ersten zu sehen ist - unter anderem mit Maria Furtwängler und Heiner Lauterbach. Im Anschluss daran läuft die Dokumentation "Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt, gefälscht".

In dem fiktiven Szenario mit einem Pharmakonzern, Großhändler, Bank und Interpol-Agentin wäscht eine Hand die andere: Lobbyisten, Banker, Hersteller, Händler, Ermittler - irgendwie hängt alles mit allem zusammen, und alle kommen auf ihre Kosten. Nur für die Patienten gilt das nicht.

Der Autor und Regisseur Daniel Harrich (33) hat mit seinen Filmen zum Oktoberfestattentat ("Der blinde Fleck", 2013) und zum Handel mit Kriegswaffen ("Meister des Todes", 2015) bereits für viel Aufsehen und Denkanstöße gesorgt. Doch wie nahe kommt hier die Fiktion der Realität? Welches Ausmaß haben gefälschte Medikamente wirklich? Und wie gefährlich sind sie? Fünf Fragen und Antworten zu einem wichtigen Thema.

Wie viele Arzneimittel sind gefälscht?

Nach früheren Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen weltweit etwa 15 Prozent der Medikamente unter Fälschungsverdacht. Besonders betroffen sind Länder in Afrika und Asien. Der Umsatz mit gefälschten, minderwertigen und illegalen Präparaten soll bei 430 Milliarden US-Dollar im Jahr liegen. Gefälscht wird alles, was lukrativ ist - darunter Lifestyle-Präparate wie Potenz- oder Schlankheitspillen. ...

