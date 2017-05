Berlin (ots) - 17. Mai 2017 - Hertha BSC legt Wert darauf, dass der in der Meldung enthaltene Aspekt "Hertha verkauft Trikotärmel an Konzern aus Hongkong" wie folgt korrigiert wird: Zurzeit werden mit potenziellen Sponsoren vielversprechende Gespräche geführt, die an der Nutzung der erstmals in der neuen Saison möglichen Werbung auf dem Trikotärmel interessiert sind. Zu diesem Kreis gehört auch die Heim- und Gartengeräte-Marke Ryobi. Bisher hat es aber mit keinem der Interessenten eine Einigung gegeben.



