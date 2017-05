Straubing (ots) - Trump hat wieder einmal bewiesen, dass er kein Gespür besitzt für die demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien. Oder dass er einfach auf sie pfeift. Die Unruhe unter seinen Republikanern wächst. Die Zahl der Parteifreunde, die für ihn in die Bresche springen, wird weniger. Und wer weiß, vielleicht ziehen Vizepräsident Mike Pence und das Kabinett irgendwann die Notbremse - und feuern Trump. Der 25. Zusatzartikel gibt ihnen die Macht, wenn der Präsident psychisch nicht in der Lage ist, das Land zu regieren. Und genau das wird immer offensichtlicher.



