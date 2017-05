Mannheimer Morgen zur Lage beim Grosskraftwerk Mannheim Überschrift: Große Hoffnung Betriebswirtschaft paradox beim Grosskraftwerk Mannheim. Da wird am Mannheimer Rheinufer im größten Steinkohlekraftwerk des Landes vergangenes Jahr so viel Strom produziert wie noch nie in der 96-jährigen Geschichte des Kohlekraftwerks. Und es wurde im Gegenzug damit noch nie so wenig Geld verdient. Ursache ist die deutsche Energiewende. Alternative Energien werden bevorzugt ins Stromnetz eingespeist und kräftig subventioniert. Konventionelle Kraftwerke wie das in Mannheim schließen die Lücken zwischen Nachfrage und Angebot. Prinzipiell eine gute Idee - nur wirtschaftlich ist das Ganze eben nicht. Kein Bäcker würde mehr ein Brezel backen, kein Autohersteller mehr ein neues Modell auf den Markt bringen bei solchen Kalkulationen. Doch Kohlekraftwerke sind auf Laufzeiten von bis zu 30 Jahren ausgelegt. In Mannheim ging der neue Block 9, der über eine Milliarde Euro gekostet hat, vor zwei Jahren in Betrieb. Und die Hoffnung ist groß, dass in den nächsten Jahren mehr Geld verdient wird, um bisherige Verluste zu kompensieren. Die Chancen stehen nicht schlecht. Wenn die letzten Kernkraftwerke hierzulande vom Netz gehen, könnten die Strompreise steigen und das GKM mehr verdienen. Alternativ oder zusätzlich könnte die Politik eine Art Prämie für die Bereitstellung von Kapazitäten an Kraftwerke wie das GKM zahlen, wenn die Erneuerbaren nicht ausreichend liefern können. Und das werden sie noch eine lange Zeit nicht können, manchmal auch trotz Zubaus von Windrädern und Solaranlagen. Letztes Jahr ist genau das passiert. Es wurden zwar mehr Windräder und Solaranlagen aufgestellt. Wind und Sonne spielten aber nicht mit und es wurde damit nicht mehr Strom erzeugt. Die konventionellen Kraftwerke mussten mit einer höheren Produktion die sichere Stromversorgung garantieren - mit hohen Verlusten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

