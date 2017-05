Halle (ots) - Wenn der Vorwurf zutrifft, hätte der Präsident möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen. Und es ist bemerkenswert, dass die ersten US-Parlamentariern der Begriff Amtsenthebungsverfahren raunen. Wovon die Gegnerschaft Trumps spätestens seit dessen Wahlsieg im vergangenen November überzeugt ist, dämmert immer mehr Republikanern in den USA: Der Präsident ist unprofessionell; ein Schaumschläger, der nur an sich und seine Familie denkt.



