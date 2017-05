Ergänzung um Trader-Analysen beschleunigt das Angebot Virtual High Touch™ des Unternehmens und bietet maßgeschneiderte MiFID-II-Lösungen für die Käuferseite

Liquidnet, das globale Handelsnetzwerk für institutionelle Anleger, meldete heute seine Übernahme von OTAS Technologies einer marktführenden Analyseplattform, die institutionellen Tradern und Portfoliomanagern direkt verwertbare Marktintelligenz und Marktkontext zur Verfügung stellt. Die branchenführende Analytik und Markteinsichten von OTAS, kombiniert mit der Handelsplattform Virtual High Touch zur Entscheidungsunterstützung von Liquidet, werden den Entscheidungsprozess der Buy-Side-Trader stärken helfen und dem Trader eine größere Kontrolle über die bestmögliche Ausführung verschaffen.

"Die größten Herausforderungen, die unsere Buy-Side-Mitglieder derzeit an uns melden, konzentrieren sich auf zwei Dinge die Liquidität zu finden, die sie benötigen, und in der Lage zu sein, die großen Mengen an Marktinformationen durchzugehen, um das herauszugreifen, was relevant ist", sagte Rob Laible, Global Head of Equity Strategy von Liquidnet. "Wir haben mit dieser Übernahme das Ziel verfolgt, die Analysen von OTAS in die Liquidnet-Plattform zu integrieren und dem Händler den erforderlichen Marktkontext unmittelbar bei der Ausführung zur Verfügung zu stellen."

"Die Notwendigkeit, diese Lücke im Instrumentarium des Traders zu füllen, wird durch die im Rahmen von MiFID II ergänzten Anforderungen zur bestmöglichen Ausführung weiter untermauert", so Laible weiter. "Wir glauben, dass ein Unternehmen, das die Analysen von OTAS und unsere VHT-Plattform in seine Handelsstrategie integriert, in der Lage sein wird, einen Prozess und ein Bekenntnis vorzuweisen, kontinuierlich die bestmögliche Ausführung für jede einzelne Order zu erzielen."

Die institutionelle Handelslandschaft verändert sich rasch, da neue Vorschriften die Verantwortung zur Erzielung und Rechtfertigung der bestmöglichen Ausführung eindeutig auf die Käuferseite verlagert haben. Dies kann aufgrund weltweit unterschiedlicher und sich verändernder Marktstrukturen, Echtzeit-Marktdynamik, Marktzersplitterung und veränderlicher Liquiditätsprofile ein komplizierter Prozess sein.

Um Tradern zu helfen, diese neue Landschaft erfolgreich zu verwalten, hat Liquidnet im November 2016 Virtual High Touch (VHT) eingeführt eine völlig neue Gattung von Trader-Intelligenz und Werkzeugen zur Entscheidungsunterstützung für institutionelle Trader, die moderne Datenanalysen, einzigartige Werkzeuge zur Liquiditätssuche, fortgeschrittene Algorithmen und Unterstützung für Entscheidungen in Echtzeit kombiniert. VHT gründet auf der Idee, dass Technologie wenn sie auf sinnvolle, aufschlussreiche und umsetzbare Weise bereitgestellt wird wirklich einen Unterschied im Hinblick auf die Alpha-Erzielung und Bereitstellung macht.

"Vermögensverwalter benötigen einen weltweiten Partner, der die Komplexität der Marktstruktur, die Einhaltung von Vorschriften und die Liquidität versteht und die Werkzeuge und Technologie wirksam einbringen kann, die für den Buy-Side-Trader am relevantesten und wirkungsvollsten sind", kommentierte Tom Doris, Gründer und CEO von OTAS Technologies. "Durch den Zusammenschluss mit Liquidnet unterstützen wir Kunden, ihre Leistungsziele zu erreichen, indem wir eine umfassendere Trader-Intelligenzplattform bereitstellen, die dabei hilft, alle Teile des Handelsprozesses abzudecken: Liquidität zu finden, den potenziellen Einfluss des Handels zu messen, Marktbedingungen zu überwachen und nun auch die bestmögliche Strategie Order für Order zu unterstützen."

2011 gegründet, hat sich OTAS Technologies als Marktführer für die Bereitstellung von Analysen und Trader-Intelligenz der nächsten Generation etabliert. Mehr als 60 Finanzinstitute greifen zurzeit auf die Plattform von OTAS zu entweder direkt oder über einen seiner zahlreichen Channel-Partner, zu denen mehrere OMS- und EMS-Anbieter zählen.

SenaHill Partners war als exklusiver Strategie- und Finanzberater für OTAS tätig. SenaHill ist eine Handelsbank mit Schwerpunkt auf dem Sektor der Finanztechnologie (FinTech).

