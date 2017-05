Model Naomi Campbell, die ihre Popularität auch für Benefiz-Zwecke nutzt bezeichnet Nelson Mandela als ihr humanitäres Vorbild: "Er war der Größte", sagte sie der Zeitschrift "Gala" (Ausgabe 21/17). "Ich habe so viel von ihm gelernt." Über einen Zeitraum von 20 Jahren habe sie den 2013 verstorbenen Nobelpreisträger immer wieder getroffen.

"Er hat sich für sein Volk aufgeopfert, auch als er nicht mehr Präsident Südafrikas war." Campbell engagiert sich seit 2005, als der Hurrikan Katrina weite Landstriche im Süden der USA verwüstete, mit ihren "Fashion For Relief"-Galas. Am 21. Mai will sie mit ihrer Charity-Modenschau im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes Spenden sammeln.