US-Staatsanleihen waren am Mittwoch unter Anlegern sehr gefragt. Die Kurse stiegen deutlich an, die Renditen fielen im Gegenzug. Auslöser des Zustroms in sichere Anlagen sind politische Turbulenzen in den USA. Immer wieder tauchen neue Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump auf.Zur Wochenmitte war Thema des Tages ein Pressebericht, ...

