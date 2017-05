Bremen (ots) - Keine Frage, einen Markt für Diesel-Autos wird es in Europa weiterhin geben. Immer noch knapp die Hälfte der zugelassenen Fahrzeuge waren hier zuletzt Selbstzünder. Doch der Fall Volvo zeigt, wie rasch sich die Tektonik in der Autoindustrie verschiebt. Saubere Dieselmotoren sind technisch möglich. Nur zu welchen Kosten? Der Diesel könnte schneller zum Nischenprodukt werden, als manche glauben.



