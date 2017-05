FRANKFURT (Dow Jones)--Im Handel mit deutschen Aktien ist es am Mittwoch nachbörslich noch etwas weiter abwärts gegangen vor dem Hintergrund sich an der Wall Street ausweitender Verluste. Einem Händler von Lang & Schwarz zufolge, wurden besonders Finanzwerte wie Commerzbank, Deutsche Bank und Allianz niedriger gestellt um bis zu 1 Prozent. Papiere der Finanzbranche hatten schon während des regulären Handels stark unter Druck gestanden, belastet von dem immer mehr in die Enge geratenden US-Präsidenten Donald Trump. Nach Trumps Wahlsieg hatten Bankenaktien lange zu den Favoriten gehört, dies kehrt sich nun um.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.35 Uhr 12.559,62 12.631,61 -0,57% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2017 16:25 ET (20:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.