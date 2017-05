Bielefeld (ots) - Die Gemengelage ist, gelinde gesagt, undurchsichtig. Zwei SPD-Innenminister sind sich nicht einig, die Vorsitzende Richterin deutete während der Verhandlung an, dass der Bremer Weg möglicherweise verfassungskonform sei. Aber: Wie das kleine Bundesland die Polizeikosten berechne, sei dann doch nicht so ganz in Ordnung. Jetzt mal unjuristisch: Es ist schwer nachvollziehbar, dass bei einem signifikant höheren Bedarf an Sicherheit und gleichzeitig stark wachsenden Einnahmen im Profifußball dieser sich nicht auch an den Ausgaben außerhalb des Stadions beteiligt. Schade ist, dass Organisationen wie DFB und DFL, für die Fairness ja angeblich ein so hohes Gut ist, sich nicht freiwillig an den Polizeikosten bei Hochrisikopartien beteiligen.



