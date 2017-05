WASHINGTON (Dow Jones)--Außenminister Sigmar Gabriel setzt im Streit mit der Türkei über das Besuchsrecht deutscher Abgeordneter auf dem Stützpunkt Incirlik auf amerikanische Unterstützung. Er habe die Amerikaner um Hilfe gebeten in den Gesprächen mit der Türkei, erklärte Gabriel am Mittwoch in Washington nach seinem Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson. Es sei für Nato-Partner undenkbar, sich gegenseitig unter Druck zu setzen, sagte Gabriel. Er hoffe, "dass die Amerikaner ihre Möglichkeiten nutzen werden".

Die Weigerung der Türkei, deutschen Bundestagsabgeordneten ein Besuchsrechts auf dem Stützpunkt Incirlik einzuräumen, belastet das deutsch-türkische Verhältnis immer schwerer. Denkbar ist ein Abzug der deutschen Soldaten. Als Alternative wird Jordanien gehandelt, dem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Wochenende einen Besuch abstatten soll.

Eine Einigung könnte es auf dem Nato-Gipfel kommende Woche geben.

