Italienische Chargen dominierten vor niederländischen und einheimischen, deren Präsenz sich merklich ausgedehnt hatte. Griechische Importe beteiligten sich ebenso am Geschäft; die Offerten schlug man oftmals in 8x500-g-Steigen um. Die Anlieferungen aus Spanien schränkten sich ein und wurden mittlerweile vermehrt an den LEH weitergeleitet. Wegen Muttertag war es wieder Zeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...