Die spanische Supermarktkette hat sich als das erste Unternehmen in dem Sektor des Großvertriebs in Spanien und das zweite Unternehmen mit dem besten Ruf in Spanien in der "Gesamtrangliste der Unternehmen 2017" (Ranking General de Empresas) in dem "Spanischen Monitor über des Ansehens von Unternehmen" ( Monitor Español de Reputación Corporativa,...

Den vollständigen Artikel lesen ...