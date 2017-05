Sprachlosigkeit im Weißen Haus: Hilflos blickt eine skandalgeschüttelte republikanische Partei auf ihren Präsidenten, doch der gibt ihr nichts, das sie wieder aufrichten könnte.

Die Entwicklungen um die Ermittlungen zu möglichen russischen Verbindungen des Wahlkampfteams von Donald Trump überschlagen sich. Das US-Justizministerium hat am Mittwoch einen unabhängigen Sonderermittler eingesetzt, der die Untersuchungen leiten wird.

Notwendig geworden sei dies, so der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein, angesichts der "besonderen Umstände". Das "amerikanische Volk" solle so "volles Vertrauen in das Ergebnis" der Ermittlungen haben. Als machtvoller und unabhängiger Sonderermittler wird nun der frühere FBI-Chef Robert Mueller eingesetzt. Er werde, so das Justizministerium in einer Mitteilung, "alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung haben", um eine tiefgreifende Ermittlung durchzuführen.

Amerika versucht angesichts einer drohenden Verfassungskrise das Vertrauen in sein juristisches System wiederherzustellen, das unter Donald Trump in nur vier Monaten in eine Vertrauenskrise sondergleichen gerutscht ist.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass US-Präsident Donald Trump den Ex-FBI-Chef James Comey im Februar gedrängt haben soll, die Ermittlungen gegen seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Vergangene Woche feuerte Trump dann Comey und sagte zur Begründung, er habe dabei auch die Russland-Ermittlungen "im Sinn" gehabt.

Das Weiße Haus, dessen Sprecher Sean Spicer noch am Montag festgestellt hatte, ein Sonderermittler sei völlig unnötig, schien von der Entwicklung völlig überrascht. Erst gut eine Stunde nach der Verkündung gab es ein knappes Statement: "Wie ich immer wieder gesagt habe", heißt es da im Namen des Präsidenten, "wird eine sorgfältige Untersuchung das bestätigen, was wir längst wissen: Es gab keine Zusammenarbeit zwischen meiner Wahlkampforganisation und irgendeiner ausländischen Macht." Am Morgen hatte Trump noch ...

