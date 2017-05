FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" über die jüngsten Turbulenzen rund um US-Präsident Donald Trump:

"Wovon die Gegnerschaft Trumps spätestens seit dessen Wahlsieg im November überzeugt ist, dämmert jetzt auch immer mehr Republikanern: Der Präsident kann es nicht; er ist unprofessionell; ein Schaumschläger, der nur an sich und seine Familie denkt; ein Mann mit dem Gemüt eines Kindes, das über eine Machtfülle verfügt, mit der es nicht umgehen kann. Ein Amtsenthebungsverfahren wäre in der Tat ein elegantes Mittel, um sich des Präsidenten zu entledigen. Allein: Aller Voraussicht nach wird es dazu nicht kommen. Trump müsste, das ist keine Frage, so schnell wie möglich aus dem Amt gejagt werden. Dann müssten aber die Republikaner auch akzeptieren, dass sie einem Scharlatan erlegen sind. Diese Größe aber haben sie nicht."/yyzz/DP/tos

