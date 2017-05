Kombination aus innovativen Satelliten, Höhenballons und lokalen Telekommunikationskompetenzen bietet Internet- und 4G/LTE-Lösung für das von Überflutungen verheerte Land

O3b Networks, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SES, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit X, der selbsterklärten "Moonshot-Fabrik" von Alphabet, zusammenarbeitet, um Breitbandinternet- und 4G/LTE-Mobilfunkdienste mit hohem Durchsatz und niedrigen Latenzzeiten über Project Loon in Peru bereitzustellen.

Durch das El-Niño-Wetterphänomen wurden unlängst weite Teile Perus überflutet. Unwetter mit fast dem Zehnfachen der typischen Regenfälle verursachten verbreitete Überschwemmungen und Erdrutsche, die große Schäden in der Telekommunikationsinfrastruktur anrichteten. Viele Einwohner Perus mussten ihre Wohnstätten verlassen und der peruanischen Regierung war nun daran gelegen, die Kommunikationsmöglichkeiten so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Project Loon war mit seinem ballonbasierten Internetnetz in einer idealen Position, die dringend benötigte Infrastrukturunterstützung zu leisten. Die Loon-Ballons schweben in 20 km Höhe in der Stratosphäre und können die Konnektivität unabhängig von der Situation auf dem Boden dorthin bringen, wo sie benötigt wird. X betreibt bereits seit mehreren Monaten Loon-Ballons über Lateinamerika und führt Konnektivitätsprüfungen mit Telekommunikationspartnern durch. Als die Bodeninfrastruktur durch die Überflutungen außer Betrieb gesetzt wurde, bot das Team von Project Loon der Regierung seine innovative Lösung an: die Bereitstellung einfacher Internet- und Mobilfunkkonnektivität mittels der bereits in der Luft befindlichen Loon-Ballons.

Das Team von Project Loon arbeitete mit O3b Networks-dem einzigen Satellitennetzwerk, das glasfaserähnliche Durchsatzmengen und Latenzzeiten bietet, um natives 4G/LTE vollumfänglich zu unterstützen-sowie mehreren lokalen Technologiepartnern zusammen, um die Konnektivität für die von den Überflutungen in Peru betroffenen Menschen wiederherzustellen. Die Kombination aus Project Loon, das speziell auf Mobilfunkdeckung abzielt, und FastConnect von O3b, ein innerhalb kürzester Zeit aufstellbares Satellitenterminal mit glasfaserähnlicher Leistung und superschneller Internetanbindung, war die perfekte Kombination zur Bereitstellung einer dringend benötigten Kommunikationsinfrastruktur für die Menschen in den betroffenen Gebieten.

"Bei O3b freuen wir uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Project Loon, der peruanischen Regierung und den anderen mitwirkenden Technologieunternehmen, um Zehntausenden Menschen, die schwer unter den kürzlichen Überflutungen zu leiden hatten, wieder ins Internet zu verhelfen", erklärte Steve Collar, CEO von O3b Networks. "Das Projekt hat bereits 160 GB Daten an Menschen in einem 40.000 Quadratkilometer großen Gebiet geliefert. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Firmen und Regierungen, die kreativ denken und zusammenarbeiten, einen positiven Beitrag für die betroffenen Gemeinschaften leisten können."

