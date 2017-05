BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Weltbühne im Kurstädtchen: Die Arbeitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer kommen am (morgigen) Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen. Unter der G20-Präsidentschaft Deutschlands diskutieren sie dort zwei Tage über Arbeitsmarktpolitik. Eröffnet wird das Treffen (8.45 Uhr) von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD).

Es geht unter anderem um die Zukunft der Arbeit im digitalen Wandel und eine bessere Erwerbstätigkeit von Frauen. Auch die Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt steht auf der Tagesordnung. Zudem sprechen die Minister über Jugendbeschäftigung und Ausbildung.

Während beim G20-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs im Juli in Hamburg Demos geplant sind und die Anreise gewaltbereiter Linksextremisten befürchtet wird, zeigt sich die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler weniger alarmiert. "Hier ist keine Demonstration angemeldet", sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen von einem ganz normalen Ablauf aus." Der Einsatz mit "genügend Polizeikräften" beschränke sich vor allem auf den Bereich rund um das Tagungshotel. Für Hamburg sind mehr als 15 000 Beamte angekündigt - und Kontrollen an Deutschlands Grenzen./jaa/DP/tos

