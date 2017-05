FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: BIP Q1/17 (1. Veröffentlichung) 06:45 CH: Züblin Jahreszahlen 07:00 D: Merck KGaA Q1-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 F: Arbeitslosenquote Q1/17 07:30 D: Wirecard Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Zooplus Q1-Zahlen 08:00 GB: National Grid Jahreszahlen 08:00 GB: Thomas Cook Halbjahreszahlen 08:00 D: Baugenehmigungen, Januar-März 2017 10:00 D: H&R AG Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Drillisch Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Audi Hauptversammlung, Neckarsulm 10:00 D: Deutsche Bank Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Südzucker Bilanz-Pk, Mannheim 10:30 CH: Credit Suisse ao HV zu Kapitalerhöhung 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 04/17 11:00 D: United Internet Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Amadeus Fire Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D: Dussmann Group Jahres-Pk, Berlin 11:00 D: Bürgschaftsbank Jahres-Pk, Kiel 11:00 D: Vorwerk Bilanz-Pk 12:30 CN: Alibaba Group Q4-Zahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q1-Zahlen 13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 27.4.17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 05/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in Berlin 16:00 USA: Frühindikatoren 04/17 19:00 EU: Rede von EZB's Draghi in Tel Aviv 19:15 USA: Rede von Fed's Mester in Minneapolis 22:00 USA: Salesforce.com Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Q1-Zahlen D: SAP SAPPHIRE NOW - Programm für Finanzanalysten und Investoren (bis 18.5.) GB: Burberry Jahreszahlen USA: Applied Materials Q2-Zahlen USA: Gap Q1-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundesbank-Symposium: "Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung in Deutschland im Jahr 2017", Frankfurt 09:00 D: BGH verkündet Entscheidung zur umstrittenen Mietwagen-Vermittlung von Uber per Smartphone-App, Karlsruhe 09:00 D: Symposium "Die Zukunft der Mobilität", veranstaltet von Deutscher Bahn und Travel Industry Club, Frankfurt 09:00 D: Konferenz "Die Energiewelt von morgen - Der Einsatz von Flexibilität im Strommarkt" vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V., Berlin 09:30 D: Pk Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie "Produktion 4.0 - wie 3D-Druck die Luft- und Raumfahrtindustrie revolutioniert", Berlin 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München 09:50 EU: Rede von EZB's Mersch auf einer Bundesbank-Konferenz zum Thema "Zahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung in Deutschland im Jahr 2017", Frankfurt 10:00 D: Innovationstag Mittelstand 2017, Berlin D: Fortsetzung Jahreskongress 2017 des Zentralverbands der Elektroindustrie (ZVEI), Berlin 11:20 h Rede Bundesforschungsministerin Johanna Wanka 11:40 h Rede Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich 12:40 h Rede Kurt Bock, VCI-Präsident und Vorstandsvorsitzender von BASF 12:00 D: Pk Handelsverband Deutschland zur Entwicklung des Online-Handels D: Urteil erwartet im Rechtsstreit um DFB-Logo, München Der Deutsche Fußball-Bund verklagt das Warenhaus Real. Das Unternehmen soll zur Weltmeisterschaft 2014 Produkte verkauft haben, die die Markenrechte des DFB verletzen. D: Treffen der G20-Arbeitsminister in Bad Neuenahr (bis 19.5.) D: Jahreshauptversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (bis 19.05.), Bonn B: Treffen der EU-Außenminister (bis 19.05.) B: Treffen der EU-Verteidigungsminister Themen sind u.a. Pläne für eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Zusammenarbeit zwischen EU und Nato sowie die Terrorismusbekämpfung USA: Entwicklerkonferenz Google I/O (bis 19.05.)

